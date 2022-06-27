«Неприятные ощущения и судебные иски»: Россия перешла черту дефолта

В ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт по внешнему долгу, сообщает агентство Bloomberg. Истек льготный период для выплаты 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям.

В конце мая США в рамках санкционных мер прекратили срок действия лицензии, которая позволяла России производить выплаты в долларах.

При этом российская сторона сразу же сообщила о намерении обслуживать долларовые облигации в рублях, а министр финансов Антон Силуанов отказался признавать подобную ситуацию дефолтом.

«Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам. И как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов. Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», - объяснил он.