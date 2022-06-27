«Неприятные ощущения и судебные иски»: Россия перешла черту дефолта
В стране впервые за сто лет наступил дефолт по внешнему долгу, пока лишь формальный – из-за санкций. Правительство уверенно заявляет о готовности страны платить, экономисты – обсуждают возможные последствия.
В ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт по внешнему долгу, сообщает агентство Bloomberg. Истек льготный период для выплаты 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям.
В конце мая США в рамках санкционных мер прекратили срок действия лицензии, которая позволяла России производить выплаты в долларах.
При этом российская сторона сразу же сообщила о намерении обслуживать долларовые облигации в рублях, а министр финансов Антон Силуанов отказался признавать подобную ситуацию дефолтом.
«Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам. И как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов. Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», - объяснил он.
23 июня Министерство финансов РФ впервые выполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг в российской валюте на сумму в 12,51 млрд рублей после соответствующего указа Владимира Путина.
Но формально, как отмечает Bloomberg, до держателей российских евробондов выплаты еще не дошли, значит, речь идет именно о дефолте.
Экономисты уверены, что на деле такой дефолт ничем не грозит стране. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова назвала такой дефолт «ненастоящим», а экономист Денис Ракша заверил «Радиоточку НСН», что последствия для экономики РФ в этом случае будут минимальны.
«Для России практически ничего не изменится, кроме одного – это имидж, политика, неприятные ощущения от того, что все будут тыкать пальцем и говорить: "Вот, у вас дефолт". Вот практически и все», - сказал он.
При этом он отметил, что Америка серьезно настроена на «объявление» России дефолта, это принципиальный, хоть и технический момент.
«Американцы пытаются запретить проведение платежей в долларах. Если они блокируют платежи, сколько бы денег не было у России, Минфин не может технически передать эти деньги кредиторам, держателям облигаций. Соответственно, после этого наступает дефолт, сначала технический, а потом полноценный. Предотвратить это невозможно», - объяснил эксперт.
Именно поэтому экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал вообще прекратить бороться с неизбежным. По его словам, на фоне войны санкций нет смысла искать способы погасить займы, которые размещены в недружественных странах.
«Я считаю, что по тем займам, которые размещены в недружественных государствах, вообще нечего обсуждать. Просто заявить, что прекращаем погашение и обслуживание. Мне даже не хочется обсуждать эти технические вопросы. Технические вопросы обсуждают, когда понятна стратегия, а я не вижу стратегии – мы воюем или мы сотрудничаем? Они нам объявили дефолт, заморозили наши резервы, а мы тут начинаем перед ними изгаляться», - заявил он.
Со своей стороны, экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
«Сама страна не может объявить дефолт. Но если формально он произойдет, то обычно собираются клубы кредиторов, обсуждаются варианты реструктуризации долга. Это обычная мировая практика, но, думаю, не в данном случае. В данном случае мы, скорее всего, увидим судебные иски, кросс-дефолт, тогда России будут предъявлены все ее международные долги», - предупредил экономист.
А экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН заметил, что даже технический дефолт может оказаться для страны неприятным, с другой стороны, Россия никогда этого не признает и будет выплачивать долги в рублях.
«Искусственный дефолт России не нужен, ни к чему хорошему он привести не может: это отказ от выполнения своих обязательств. Надеюсь, у нас такого не допустят. Это навязанная Западом игра, и они все делают, чтобы показать, что мы недоговороспособные и не выполняем обязательства. Но по факту это обязательства на их правила. Такого не будет точно: все обязательства в рублях будут выполняться. Если Запад не будет их принимать, то это уже их проблемы», - добавил он.
Ранее заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова отметила в беседе с «Радиоточкой НСН». что технического дефолта России должны бояться именно на Западе, ведь иностранные инвесторы больше всего заинтересованы в том, чтобы получить свои средства.
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