«Дефолт или погашение?»: Что ждет Россию после перехода на оплату внешнего долга в рублях

«Если эта блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована дефолтная ситуация, но она искусственная. Реальных же оснований для дефолта нет», - указывал Песков.

Тем временем многие эксперты и экономисты не считают дефолт самым худшим исходом событий. Так, экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике.

«Слово «дефолт» россияне воспринимают как синоним всего вообще всего самого плохого, в то время как дефолт имеет очень узкое значение. Вот, например, вы у меня пять раз подряд заняли по сто рублей, и вот по одному из этих займов вы отдаете не рублями, а фантиками, и на счет, до которого не дотянуться. По всем остальным обязательствам дефолта пока нет, у Пети Иванова вы могли занимать отдельно деньги. Петя Иванов – это внутренний кредитор, а я – это ваш внешний кредитор, если уж совсем по-простому. Дефолт – это не обязательно отказ платить по всем внешним обязательствам. Но это будет давить на курс рубля, который продолжить обесцениваться и дальше», - объяснял Ракша.

Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин заявлял, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

