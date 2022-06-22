«Дефолт или погашение?»: Что ждет Россию после перехода на оплату внешнего долга в рублях
Российские власти приняли решение платить по валютному долгу в рублях, при этом они не исключают возникновение «искусственного дефолта».
Президент Владимир Путин 22 июня подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу. Согласно документу, Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.
«В целях исполнения РФ государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте… Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием… заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа «И», который ведется в рублях», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что бенефициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынке России.
При этом в соответствии с указом Путина рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому эти выплаты предназначены.
Так, 25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в российской валюте с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как Минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.
Между тем министр финансов Антон Силуанов не раз заявлял, что страны Запада хотят организовать России «искусственный дефолт».
«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», - указывал министр.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то, что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он предупреждал, что если блокировка резервов будет продолжаться, то Россия начнет выплачивать долги в рублях.
«Если эта блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована дефолтная ситуация, но она искусственная. Реальных же оснований для дефолта нет», - указывал Песков.
Тем временем многие эксперты и экономисты не считают дефолт самым худшим исходом событий. Так, экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике.
«Слово «дефолт» россияне воспринимают как синоним всего вообще всего самого плохого, в то время как дефолт имеет очень узкое значение. Вот, например, вы у меня пять раз подряд заняли по сто рублей, и вот по одному из этих займов вы отдаете не рублями, а фантиками, и на счет, до которого не дотянуться. По всем остальным обязательствам дефолта пока нет, у Пети Иванова вы могли занимать отдельно деньги. Петя Иванов – это внутренний кредитор, а я – это ваш внешний кредитор, если уж совсем по-простому. Дефолт – это не обязательно отказ платить по всем внешним обязательствам. Но это будет давить на курс рубля, который продолжить обесцениваться и дальше», - объяснял Ракша.
Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин заявлял, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.
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