Минфин впервые выплатил долг по еврооблигациям в рублях

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, который вводит временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу в рублях. Держателям облигаций будут выплачивать сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанную по курсу на российском внутреннем валютном рынке, отмечает Ura.ru.

«Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году ... и в 2047 году ... в общей сумме 12,51 млрд. руб. (эквивалент 234,85 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям», — говорится в сообщении министерства.

