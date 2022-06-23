Минфин впервые выплатил долг по еврооблигациям в рублях

Министерство финансов РФ впервые выполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг в российской валюте на сумму в 12,51 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Валютный долг РФ будет выплачиваться в рублях

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, который вводит временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу в рублях. Держателям облигаций будут выплачивать сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанную по курсу на российском внутреннем валютном рынке, отмечает Ura.ru.

«Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году ... и в 2047 году ... в общей сумме 12,51 млрд. руб. (эквивалент 234,85 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям», — говорится в сообщении министерства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОблигацииМинфин РФ
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