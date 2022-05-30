«Деньги есть»: Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта

Объективных причин для дефолта в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возможными выплатами по евробондам в рублях.

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«Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков отметил, что Минфин будет осуществлять контакты с западными держателями облигаций, выясняя, согласятся ли они на оплату по схеме покупки газа за рубли или объявят дефолт по истечении льготного периода.

«Все будет зависеть от этих контактов», — добавил пресс-секретарь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОблигацииДефолтДмитрий Песков
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