«Деньги есть»: Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта
Объективных причин для дефолта в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возможными выплатами по евробондам в рублях.
«Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
Песков отметил, что Минфин будет осуществлять контакты с западными держателями облигаций, выясняя, согласятся ли они на оплату по схеме покупки газа за рубли или объявят дефолт по истечении льготного периода.
«Все будет зависеть от этих контактов», — добавил пресс-секретарь.
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