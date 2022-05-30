«Деньги есть»: Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта

«Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить - будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков отметил, что Минфин будет осуществлять контакты с западными держателями облигаций, выясняя, согласятся ли они на оплату по схеме покупки газа за рубли или объявят дефолт по истечении льготного периода.

«Все будет зависеть от этих контактов», — добавил пресс-секретарь.

