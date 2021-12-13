Неодобряемый: Берлин не стал ускорять сертификацию «Северного потока - 2»

Российский газопровод «Северный поток - 2» на сегодняшний день не может быть запущен. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует», — передает слова главы МИД немецкое издание T-online.

Несмотря на тревожные для российской стороны заявления, процесс сертификации российского газопровода продолжается, его лишь нужно привести в соответствие нормам европейского права. Приостановка Германией сертификации «Северного потока-2» является юридическим, а не политическим решением, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.