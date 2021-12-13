Неодобряемый: Берлин не стал ускорять сертификацию «Северного потока - 2»
Судьба российского газопровода «Северный поток - 2» тревожит не только россиян, но и представителей политических элит многих европейских стран.
Российский газопровод «Северный поток - 2» на сегодняшний день не может быть запущен. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует», — передает слова главы МИД немецкое издание T-online.
Несмотря на тревожные для российской стороны заявления, процесс сертификации российского газопровода продолжается, его лишь нужно привести в соответствие нормам европейского права. Приостановка Германией сертификации «Северного потока-2» является юридическим, а не политическим решением, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Сейчас компания Nord Stream 2 AG должна доказать, что она не зависит от производителя газа. Она знает, что это надо сделать, и будет доказывать еще раз и еще раз. Там сидят профессионалы, они знают, что такое европейское право и что такое немецкое право. Думаю, здесь идет вопрос о деталях, которые надо уточнить. Пока нельзя говорить о том, что Германия хочет приостановить "Северный поток-2"», - пояснил Рар.
Его мнение разделил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он рассказал «Радиоточке НСН», что приостановка сертификации газопровода «Северный поток - 2» вызвана банальными бюрократическими проволочками, связанными со сменой регистрацией компании в Германии.
«Я думаю, что это новость как раз позитивная для "Газпрома". Раньше говорили, что по европейским нормам нельзя, чтобы дочерняя компания поставщика газа еще и трубой управляла. А сейчас Германия говорит: "Это всё возможно, мы вам, скорее всего, так и выдадим разрешение, просто перерегистрируйте дочернюю компанию на немецкую структуру"», - отметил Юшков.
Сложность также заключается в том, что министр Бербок представляет партию «Зеленые», которая традиционно выступает против углеводородной энергетики. Политический обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Йоханнес Лейтойзер предположил, что недавно назначенная на свой пост министр оказалась в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку – 2».
«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — написал Лейтойзер. Он напомнил, что Бербок активно критиковала строительство газопровода, однако будет вынуждена согласиться с большинством в правительстве.
В Германии действительно гораздо громче звучат голоса сторонников запуска газопровода. Так, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в эфире телеканала NTV назвал попытки «торпедировать» проект внешним давлением. А депутат бундестага, зампред фракции «Свободная демократическая партия» (СвДП) Александр Ламбсдорф отверг давление на Россию в отношении Украины угрозами об остановке газопровода.
Основными сторонниками отказа от уже построенной и готовой к запуску трубы остаются Украина и Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад продемонстрирует свою слабость, если позволит запустить газопровод «Северный поток-2», который якобы «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».
А глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и вовсе назвал издевательством решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию, чтобы управлять газопроводом «Северный поток-2» на территории Германии. По мнению Витренко, газопровод должны заполнять «альтернативные поставщики газа на всем протяжении».
Однако, несмотря на политическое давление со стороны противников проекта, американские законодатели ранее исключили пункт о введении санкционных мер против газопровода «Северный поток - 2» из проекта оборонного бюджета страны.
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