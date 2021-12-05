Европе нужен газ. Украина надоела жалобами на «Северный поток-2»
Политики и эксперты нефтегазового рынка прокомментировали новые заявления о «Северном потоке-2» на Украине и в Европе.
Глава компании «Нафтогаз» (Украина) Юрий Витренко назвал издевательством решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию, чтобы управлять газопроводом «Северный поток-2» на территории Германии. Об этом сообщает Euractiv.
«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует его Газета.ru.
Комментируя заявление Юрия Витренко, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что Украина «впадает в некую истерию, как только появляются очередные новости о «Северном потоке-2».
«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ… Кроме того, при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы и обойдёт в этом Украину, которая в свои лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 млрд куб. м российского газа в год», — заявил парламентарий в интервью RT.
Газопровод «Северный поток-2» стал для Германии «стратегической ошибкой», так как проект позволяет России «представлять угрозу» для стран Европы. Об этом пишет немецкий обозреватель Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По мнению журналиста, ФРГ помогла РФ «заложить мину под стабильность и безопасность Европы». Буссе подчеркивает, что сенаторов США и других партнеров Берлина «не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы».
Накануне премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг осудила подготовку новых санкций США против «Северного потока-2». В беседе с изданием Spiegel она назвала политику Соединенных Штатов против газового проекта неразумной. Швезинг считает, что газопровод не связан с внешней политикой.
Представитель федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания призналась, что обескуражена действиями американского Конгресса, требующего санкций против «Северного потока-2», учитывая, что Германия достигла с США договоренностей об отсутствии ограничений немецких компаний.
«Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся», — отмечает Lenta.ru.
Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал свернуть проект «Северный поток -2» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
Вебер считает, что «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна». Об этом сообщает ТАСС.
В конце сентября замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач говорил НСН, что Украина не хочет лишаться статуса транзитера-монополиста и своими «газовыми истериками» раздражает уже не только Россию, но и Европу с Америкой.
«При этом они (Украина – прим. НСН) уже не чувствуют конъюнктуру, когда нужно немножко притушить фонтан, и делают это не совсем по отмашке, вызывая (в США – прим. НСН) раздражение», - отмечал Гривач.
Между тем, Россия до конца 2024 года выполняет действующий контракт с Украиной, так что замерзнуть зимой наши соседи не должны.
Газопровод «Северный поток-2» был достроен в сентябре, однако запуск трубопроводы откладывается, и процесс его сертификации в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) приостановлен. Как заявляла посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен, газопровод не будет введен в эксплуатацию еще полгода, пишет Ura.ru.
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