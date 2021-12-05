Европе нужен газ. Украина надоела жалобами на «Северный поток-2»

Комментируя заявление Юрия Витренко, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что Украина «впадает в некую истерию, как только появляются очередные новости о «Северном потоке-2».

«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ… Кроме того, при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы и обойдёт в этом Украину, которая в свои лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 млрд куб. м российского газа в год», — заявил парламентарий в интервью RT.