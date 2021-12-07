В бундестаге отвергли использование «Северного потока — 2» для давления на Россию
Депутат бундестага, зампред фракции «Свободная демократическая партия» (СвДП) Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами об остановке газопровода «Северный поток-2» на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Oldenburger Onlinezeitung.
Депутат выступил за урегулирование ситуации дипломатическим путем, отмечает «Свободная пресса». Ламбсдорф подчеркнул, что переговоры — оптимальный способ «не допустить усиления давления» Москвы на соседей, пишет RT.
«Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, могут быть четко изложены за закрытыми дверями», — отметил политик.
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