Берлин: «Северный поток – 2» не соответствует нормам ЕС

Процесс сертификации российского проекта «Северный поток – 2» продолжается, все делается в соответствии с нормами европейского права, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В Германии назвали «Северный поток-2» российской «миной» под стабильность Европы

По ее словам, в ходе переговоров по созданию коалиционного правительства вопрос трубопровода неоднократно обсуждался, в результате чего различные политические силы в Германии пришли к согласию. «Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – отметила она.

Проблема сертификации заключается в отсутствии дочернего предприятия Nord Stream 2 на территории Германии. Пока его не зарегистрировали, сертификация не продолжится.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что «Зеленые» — противники притоков газа в Европу в целом и активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии. Эксперт убежден, что сейчас это невозможно, и запуску «Северного потока-2» ничто не угрожает, поскольку Германия не сможет выжить без газа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры