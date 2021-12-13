Берлин: «Северный поток – 2» не соответствует нормам ЕС

По ее словам, в ходе переговоров по созданию коалиционного правительства вопрос трубопровода неоднократно обсуждался, в результате чего различные политические силы в Германии пришли к согласию. «Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – отметила она.

Проблема сертификации заключается в отсутствии дочернего предприятия Nord Stream 2 на территории Германии. Пока его не зарегистрировали, сертификация не продолжится.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что «Зеленые» — противники притоков газа в Европу в целом и активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии. Эксперт убежден, что сейчас это невозможно, и запуску «Северного потока-2» ничто не угрожает, поскольку Германия не сможет выжить без газа.

