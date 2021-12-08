Шрёдер рассказал, кто торпедирует «Северный поток – 2»

Все попытки «торпедировать» проект «Северный поток – 2» осуществляются извне, а не со стороны Германии. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в эфире телеканала NTV.

Политик добавил, что это уже «согласованный проект» и «он должен быть завершен до конца».

Европе нужен газ. Украина надоела жалобами на «Северный поток-2»

Ранее депутат бундестага, зампред фракции «Свободная демократическая партия» (СвДП) Александр Ламбсдорф исключил возможность давления на Россию угрозами об остановке газопровода «Северный поток-2» на фоне ситуации вокруг Украины, передает Oldenburger Onlinezeitung.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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