Бюрократия во благо? Зачем оператора «Северного потока-2» переводят в Германию

«Для "Газпрома" важно, чтобы проект был запущен с его дочерней структурой, чтоб он сам управлял газопроводом. Для Германии же важно, чтобы он был запущен как можно быстрее, потому что если отказать "Газпрому" в сертификации его компании-оператора, то придется заново начинать всю процедуру, предлагать другую компанию, ее изучать, представлять и так далее. Немцам проще указать на недочеты, чтобы "Газпром" их исправил, и как можно быстрее выдать разрешение. Затягивать им невыгодно с учетом энергетического кризиса, который у них там наблюдается. Конечно, есть "Зеленые", которые в принципе против традиционной энергетики и газа как такового, они критикуют этот проект, но в целом он для Германии крайне выгоден. До 8 января регулятор должен сказать либо да, либо нет. Я думаю, процесс перерегистрации Nord Stream 2 AG не займет много времени», - резюмировал он.

Сертификация и запуск газопровода «Северный поток—2» могут затянуться до весны, однако ускорить этот процесс может холодная зима, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Вместе с тем, в Федеральном сетевом агентстве Германии уже заявили что приостановка сертификации для перерегистрации оператора трубы не отразится на длительности процедуры.

