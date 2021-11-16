Бюрократия во благо? Зачем оператора «Северного потока-2» переводят в Германию
Германии невыгодно затягивать процесс выдачи разрешения компании-оператору «Северного потока – 2», но важно соблюсти все процедуры, объяснил НСН Игорь Юшков.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приостановка сертификации газопровода «Северный поток - 2» вызвана банальными бюрократическими проволочками, связанными со сменой регистрацией компании в Германии.
Ранее о том, что Германия временно прекратила процесс сертификации «Северного потока - 2», заявило агентство Bloomberg. По имеющимся данным, приостановка произошла из-за того, что Nord Stream 2 AG является швейцарской компанией, тогда как компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть немецким юридическим лицом.
«Я думаю, что это новость как раз позитивная для "Газпрома". Раньше говорили, что по европейским нормам нельзя, чтобы дочерняя компания поставщика газа еще и трубой управляла. А сейчас Германия говорит: "Это всё возможно, мы вам, скорее всего, так и выдадим разрешение, просто перерегистрируйте дочернюю компанию на немецкую структуру". Немецкий регулятор хочет большей прозрачности, большего контроля над деятельностью этой дочерней структуры Nord Stream 2 AG, которая собирается быть оператором. Сейчас, когда компания в Швейцарии, контроля меньше. "Газпрому", чтобы получить документы, нужно доказать, что оператор не будет подыгрывать ему как одному из поставщиков, хотя это абсурд, потому что там вообще всего один поставщик. И для этого нужно дать немецкому регулятору все данные о деятельности компании, чтобы разрешить ей быть оператором. Трактовать это как удар по проекту не стоит, надо просто разные бюрократические процедуры соблюсти», - подчеркнул Юшков.
По словам аналитика, в скорейшем запуске «Северного потока - 2» ФРГ заинтересована в первую очередь.
«Для "Газпрома" важно, чтобы проект был запущен с его дочерней структурой, чтоб он сам управлял газопроводом. Для Германии же важно, чтобы он был запущен как можно быстрее, потому что если отказать "Газпрому" в сертификации его компании-оператора, то придется заново начинать всю процедуру, предлагать другую компанию, ее изучать, представлять и так далее. Немцам проще указать на недочеты, чтобы "Газпром" их исправил, и как можно быстрее выдать разрешение. Затягивать им невыгодно с учетом энергетического кризиса, который у них там наблюдается. Конечно, есть "Зеленые", которые в принципе против традиционной энергетики и газа как такового, они критикуют этот проект, но в целом он для Германии крайне выгоден. До 8 января регулятор должен сказать либо да, либо нет. Я думаю, процесс перерегистрации Nord Stream 2 AG не займет много времени», - резюмировал он.
Сертификация и запуск газопровода «Северный поток—2» могут затянуться до весны, однако ускорить этот процесс может холодная зима, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Вместе с тем, в Федеральном сетевом агентстве Германии уже заявили что приостановка сертификации для перерегистрации оператора трубы не отразится на длительности процедуры.
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