СМИ: Глава МИД ФРГ от «Зеленых» оказалась в тупике из-за «Северного потока-2»

Журналист напомнил, что Бербок, представляя «Зеленых», критиковала строительство газопровода. Сейчас, войдя в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ей придется согласиться с проектом, пишут «Известия».

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — считает Лейтойзер.

По его словам, после того, как Бербок заняла пост главы МИД Германии, ей напоминают о предыдущей позиции.

«Однако она разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — цитирует публикацию RT.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что «Зеленые» — противники притоков газа в Европу в целом и активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии. Эксперт убежден, что сейчас это невозможно, и запуску «Северного потока-2» ничто не угрожает, поскольку Германия не сможет выжить без газа, пишет РИА ФАН.

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года.

