СМИ: Глава МИД ФРГ от «Зеленых» оказалась в тупике из-за «Северного потока-2»
Назначенная 8 декабря на пост главы МИД ФРГ Анналена Бербок находится в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку – 2». Так считает политический обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Йоханнес Лейтойзер.
Журналист напомнил, что Бербок, представляя «Зеленых», критиковала строительство газопровода. Сейчас, войдя в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ей придется согласиться с проектом, пишут «Известия».
«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — считает Лейтойзер.
По его словам, после того, как Бербок заняла пост главы МИД Германии, ей напоминают о предыдущей позиции.
«Однако она разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — цитирует публикацию RT.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что «Зеленые» — противники притоков газа в Европу в целом и активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии. Эксперт убежден, что сейчас это невозможно, и запуску «Северного потока-2» ничто не угрожает, поскольку Германия не сможет выжить без газа, пишет РИА ФАН.
Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года.
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