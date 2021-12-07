США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2»
Американские законодатели исключили пункт о введении санкционных мер против газопровода «Северный поток - 2» из проекта оборонного бюджета страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена добивается исключения этого положения из проекта.
Также, согласно агентству, в документе отсутствуют санкции по суверенному долгу РФ.
Телеканал CNN накануне сообщал, что США совместно с Евросоюзом собрали «агрессивный пакет» санкционных мер против России, среди которых, в частности, санкции по суверенному долгу.
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