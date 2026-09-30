Рейс Благовещенск – Зея вынужденно вернулся в аэропорт вылета
Самолет Bombardier Dash 8-400 авиакомпании «Аврора», вылетевший из Благовещенска, вынужденно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань.
«Борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме», - указал собеседник агентства.
Никто не пострадал, пассажиры покинули самолет и находятся на аэровокзале.
Как отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, борт вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя.
В свою очередь, в Восточном МСУТ СК рассказали, что самолет вынужденно вернулся «по причине технической неисправности». Борт благополучно совершил посадку, он не получил повреждений, экипаж и пассажиры не пострадали.
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