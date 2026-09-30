Онищенко назвал возраст, когда заканчивается молодость

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, в каком возрасте заканчивается молодость человека. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Как отметил Онищенко, официально считается, что молодость длится до 35 лет, при этом научная молодость (возраст молодых ученых) заканчивается в 39 лет. По словам академика, эти возрастные показатели могут пересмотреть в случае роста средней продолжительности жизни.

Онищенко подчеркнул, что для продолжительной и активной жизни следует уделять больше внимания любимому делу, следить за здоровьем, развивать память и умственные способности.

Ранее академик рассказал, как дожить до ста лет, пишет 360.ru. По его словам, необходимо беречь здоровье, отказаться от табака и алкоголя, заниматься спортом и гулять, нормально питаться, не забывать прививаться от гриппа.

