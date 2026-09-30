В Самарской области из-за БПЛА повреждены частные дома
Частные дома повреждены в Самарской области после атаки беспилотников. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, ночью 30 сентября над регионом сбили украинские БПЛА.
«По предварительной информации в результате атаки погибших и пострадавших нет. Но есть повреждения частных домов», - указал Федорищев.
Ранее в Азове Ростовской области жилые дома и промышленные объекты были повреждены в результате атаки дронов, кроме того, пострадали четыре человека, напоминает 360.ru.
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