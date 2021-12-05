Глава «Нафтогаза» расценил решение Германии по «Северному потоку-2» как издевательство

Глава компании «Нафтогаз» (Украина) Юрий Витренко назвал издевательством решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию, чтобы управлять газопроводом «Северный поток-2» на территории Германии. Об этом сообщает Euractiv.

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«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует его Газета.ru.

Витренко считает, что немецкие власти не должны сертифицировать газопровод «Северный поток-2» якобы в связи с несоответствием правилам Евросоюза (ЕС). Как подчеркнул глава «Нафтогаза», трубопровод на всех участках должен «заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении». Об этом пишут «Известия».

Ранее регулятор ФРГ приостановил процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2».

Позже выяснилось, что оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить требования страны для сертификации немецкой части газопровода, отмечает RT.

Газопровод «Северный поток-2» был достроен в сентябре, однако запуск трубопроводы откладывается, и процесс его сертификации в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) приостановлен. Как заявляла посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен, газопровод не будет введен в эксплуатацию еще полгода, пишет Ura.ru.

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
ТЕГИ:ФРГГерманияСеверный Поток-2Нафтогаз
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