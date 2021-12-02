«Дополнительные дивиденды»: Как Россия «давит» на Украину «Северным потоком – 2»

Пока Украина обвиняет Россию и Германию в умышленном замедлении запуска «Северного потока–2», в Бундестаге не поддерживают идею США остановить старт работы газопровода и думают, как открыть его без сертификации.

Украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что Москова и Берлин нарочно используют приостановку сертификации «Северного потока – 2». По его мнению, это делается для затягивания его старта и получения «дополнительных дивидендов» - очевидно, речь о выгодных Москве высоких ценах на газ в преддверии зимы.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен рассказала, что запуск трубопровода откладывается еще на полгода. Она отметила, что это связано с решением немецкого регулятора отсрочить сертификацию объекта, потому что оператору Nord Stream AG сначала нужно провести реструктуризацию, передав основные активы и кадровые ресурсы дочерней компании из Швейцарии в Германию.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает приостановку сертификации заслугой Киева. По его словам, Украина и Европа совместными усилиями борются с тем, чтобы Москва «не превратила «Северный поток-2» в северное оружие».

Президент Украины Владимир Зеленский даже назвал газопровод «большой трагедией» для страны и отметил, что, если его все-таки введут в эксплуатацию, Запад должен будет выполнить свои обещания и обеспечить энергетическую безопасность Незалежной.