«Дополнительные дивиденды»: Как Россия «давит» на Украину «Северным потоком – 2»

Россию и Германию обвиняют в затягивании запуска «большой трагедии» Украины – «Северного потока-2». 


Пока Украина обвиняет Россию и Германию в умышленном замедлении запуска «Северного потока–2», в Бундестаге не поддерживают идею США остановить старт работы газопровода и думают, как открыть его без сертификации.

Украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что Москова и Берлин нарочно используют приостановку сертификации «Северного потока – 2». По его мнению, это делается для затягивания его старта и получения «дополнительных дивидендов» - очевидно, речь о выгодных Москве высоких ценах на газ в преддверии зимы.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен рассказала, что запуск трубопровода откладывается еще на полгода. Она отметила, что это связано с решением немецкого регулятора отсрочить сертификацию объекта, потому что оператору Nord Stream AG сначала нужно провести реструктуризацию, передав основные активы и кадровые ресурсы дочерней компании из Швейцарии в Германию.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает приостановку сертификации заслугой Киева. По его словам, Украина и Европа совместными усилиями борются с тем, чтобы Москва «не превратила «Северный поток-2» в северное оружие».

Президент Украины Владимир Зеленский даже назвал газопровод «большой трагедией» для страны и отметил, что, если его все-таки введут в эксплуатацию, Запад должен будет выполнить свои обещания и обеспечить энергетическую безопасность Незалежной.

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И пока в Германии одни считают «Северный поток – 2» стратегическим проектом, оказывающим давление на Украину, другие заявляют, что газопровод может начать работать без сертификации.

Штраф за введение в эксплуатацию объекта без соответствующих документов составляет не более одного миллиона евро, что, по словам собеседника немецкой газеты «Handelsblatt», приемлемо, особенно в условиях высокой стоимости топлива. В Германии отмечают, что такое предложение может показаться оператору «заманчивым», и «Газпром» сможет «сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину».

Немецкий политолог Александр Рар также считает, что приостановка сертификации «Северного потока – 2» не так уж страшна.

«Сертификацию приостановило не правительство и не власти, это юридическое решение и не такой уж страшный казус. Но американцы, увидев, что идет торможение, могли решить, что давайте теперь европейцев тем более трогать не будем, а ударяем только по российским. Весьма возможно, что такой психологический фактор в Америке имеет место», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Украина специально жалуется Западу на отказ «Газпрома» от переговоров по газу, чтобы закрыть «Северного потока – 2».

«Заявления Украины делаются для сторонних наблюдателей. Типа: "Посмотрите, Россия агрессивно к нам настроена. Они даже сейчас не собираются с нами идти на переговоры. А значит надо убрать возможность для России отказаться от транзита, то есть заблокировать «Северный поток-2"», - заключил аналитик в беседе с «Радиоточкой НСН».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта по транзиту газа после 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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