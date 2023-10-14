Нефтяное влияние. Россия лидирует на рынке вместе с Саудовской Аравией
Политика России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ позволила Москве укрепить свои позиции на рынке даже при имеющемся потолке цен на отечественное сырье.
Россия и Саудовская Аравия взяли контроль над ценами на нефть, считает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал. Об этом он написал в статье для австралийского журнала Strategist. Профессор указал, что ранее Москва и Эр-Рияд ранее добились снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+ в целях стабилизации нефтяного рынка. По словам Сайкала, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находятся в хороших отношениях, и Эр-Рияд стремится к укреплению партнерства с РФ и Китаем.
Российский лидер Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+.
Так, в ходе выступления на Российской энергетической неделе глава государства отметил, что сегодня потребности и производство благодаря совместным решениям сбалансированы. Если бы их не было, указал президент, то цена ушла бы ниже 50 долларов за баррель.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке неизбежно скажется на мировом рынке нефти. Такой прогноз дал в комментарии RT глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
По его оценке, чёрного золото начнёт дорожать очень интенсивно - в ближайшие недели цены могут подскочить на 10%. На этом фоне рубль может несколько укрепиться к доллару и евро.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов заявил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года.
Но, по данным Министерства финансов РФ, доходы федерального бюджета России от экспорта нефти и газа за девять месяцев 2023 года упали более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте ведомства.
По данным ведомства, российский бюджет за указанный период получил 5,575 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это на 34,5% меньше, чем годом ранее.
Минфин объяснил такую динамику высокой базой прошлого года, снижением стоимости нефти марки Urals и сокращением объемов поставок природного газа за рубеж.
6 сентября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Наследный принц выразил признательность Москве за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС, а Путин поздравил саудовского коллегу со вступлением в объединение. Также лидеры двух стран высоко оценили взаимодействие государств в формате ОПЕК+.
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«Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок ... позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — указали в Кремле.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что при повышении цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно наращивать добычу, тем самым увеличивая предложение.
«Сейчас нефть растет, так как объем потребления в мире увеличивается, прежде всего за счет Китая, который постепенно восстанавливает экономику после ковида и все больше потребляет нефти. Предложение не успевает за спросом во многом потому, что ОПЕК+ не поднимает квоты, Россия еще весной снизила свою добычу, в сентябре мы еще сократили экспорт, также Саудовская Аравия сильно сократила добычу. Я думаю, что в случае повышения цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно увеличивать предложение. Планируется, что в четвертом квартале стоимость увеличится», - сказал собеседник НСН.
Мировые цены на нефть в пятницу выросли на 4,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов на основных площадках.
Стоимость нефти марки Brent достигла $90 за баррель впервые с начала октября. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 4,57% - до $86,75.
При этом из-за значительного сокращения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом, а также запрета на экспорт российского топлива выросла цена нефти и нефтепродуктов в США - бензина и дизельного топлива. В результате переизбрание действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на новый срок оказалось под угрозой, передает РИА Новости.
Что же касается установленного Западом потолка цен на российскую нефть, то в ближайшее время его не отменят. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью радио BFM.
«Я не верю», - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности отмены потолка цен на нефть из РФ в ближайшее время.
Режим ограничения цены на поставляемую из России нефть действует с 5 декабря 2022 года. Потолок установлен на уровне $60 за баррель.
Ранее Bloomberg сообщил, что Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+. Отмечалось, что сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет РФ на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств, передает «Радиоточка НСН».
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