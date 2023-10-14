Нефтяное влияние. Россия лидирует на рынке вместе с Саудовской Аравией

Российский лидер Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+.



Так, в ходе выступления на Российской энергетической неделе глава государства отметил, что сегодня потребности и производство благодаря совместным решениям сбалансированы. Если бы их не было, указал президент, то цена ушла бы ниже 50 долларов за баррель.