Нефтяное влияние. Россия лидирует на рынке вместе с Саудовской Аравией

Политика России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ позволила Москве укрепить свои позиции на рынке даже при имеющемся потолке цен на отечественное сырье.

Россия и Саудовская Аравия взяли контроль над ценами на нефть, считает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал. Об этом он написал в статье для австралийского журнала Strategist. Профессор указал, что ранее Москва и Эр-Рияд ранее добились снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+ в целях стабилизации нефтяного рынка. По словам Сайкала, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находятся в хороших отношениях, и Эр-Рияд стремится к укреплению партнерства с РФ и Китаем.

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Российский лидер Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+.

Так, в ходе выступления на Российской энергетической неделе глава государства отметил, что сегодня потребности и производство благодаря совместным решениям сбалансированы. Если бы их не было, указал президент, то цена ушла бы ниже 50 долларов за баррель.

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке неизбежно скажется на мировом рынке нефти. Такой прогноз дал в комментарии RT глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его оценке, чёрного золото начнёт дорожать очень интенсивно - в ближайшие недели цены могут подскочить на 10%. На этом фоне рубль может несколько укрепиться к доллару и евро.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов заявил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года.

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Но, по данным Министерства финансов РФ, доходы федерального бюджета России от экспорта нефти и газа за девять месяцев 2023 года упали более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, российский бюджет за указанный период получил 5,575 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Это на 34,5% меньше, чем годом ранее.

Минфин объяснил такую динамику высокой базой прошлого года, снижением стоимости нефти марки Urals и сокращением объемов поставок природного газа за рубеж.

6 сентября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Наследный принц выразил признательность Москве за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС, а Путин поздравил саудовского коллегу со вступлением в объединение. Также лидеры двух стран высоко оценили взаимодействие государств в формате ОПЕК+.

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«Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок ... позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — указали в Кремле.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что при повышении цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно наращивать добычу, тем самым увеличивая предложение.

«Сейчас нефть растет, так как объем потребления в мире увеличивается, прежде всего за счет Китая, который постепенно восстанавливает экономику после ковида и все больше потребляет нефти. Предложение не успевает за спросом во многом потому, что ОПЕК+ не поднимает квоты, Россия еще весной снизила свою добычу, в сентябре мы еще сократили экспорт, также Саудовская Аравия сильно сократила добычу. Я думаю, что в случае повышения цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно увеличивать предложение. Планируется, что в четвертом квартале стоимость увеличится», - сказал собеседник НСН.

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Мировые цены на нефть в пятницу выросли на 4,5% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов на основных площадках.

Стоимость нефти марки Brent достигла $90 за баррель впервые с начала октября. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 4,57% - до $86,75.

При этом из-за значительного сокращения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом, а также запрета на экспорт российского топлива выросла цена нефти и нефтепродуктов в США - бензина и дизельного топлива. В результате переизбрание действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на новый срок оказалось под угрозой, передает РИА Новости.

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Что же касается установленного Западом потолка цен на российскую нефть, то в ближайшее время его не отменят. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью радио BFM.

«Я не верю», - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности отмены потолка цен на нефть из РФ в ближайшее время.

Режим ограничения цены на поставляемую из России нефть действует с 5 декабря 2022 года. Потолок установлен на уровне $60 за баррель.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+. Отмечалось, что сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет РФ на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств, передает «Радиоточка НСН».



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