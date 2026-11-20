В Госдуме предложили дать месяц на оспаривание долгов за ЖКУ
Срок оспаривания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг может быть увеличен до 30 дней вместо 10, сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы, которую они направили на заключение в кабмин.
Сегодня должник имеет право предоставить возражения относительно вынесенного судебного приказа в течение 10 дней. Парламентарии предложили установить отдельный срок в 30 дней для оспаривания взыскания по долгам ЖКУ.
Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, десятидневного срока не хватает, чтобы получить документы, проверить правильность начисленных тарифов и в случае неточностей подать возражение. «Людям нужно давать адекватное время, чтобы они могли спокойно во всем разобраться до списания денег», - отметил депутат.
Ранее россиянам объяснили, как законно избавиться от долгов за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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