Путин не исключил продления сделки ОПЕК+ по нефти после 2023 года

Так, в ходе выступления на Российской энергетической неделе глава государства отметил, что сегодня потребности и производство благодаря совместным решениям сбалансированы. Если бы их не было, указал президент, то цена ушла бы ниже 50 долларов за баррель.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+. Отмечалось, что сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет РФ на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств, передает «Радиоточка НСН».



