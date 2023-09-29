Слуцкий призвал запретить вывоз нефти из РФ в недружественные страны

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале заявил, что необходимо ограничить любой серый вывоз топлива.

Новак поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива

Он отметил, что следует сформировать список предприятий, которые получат право торговать бензином, а при необходимости - и другими нефтепродуктами.

«На рынках недружественных нам стран объём экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю. И, конечно же, никакого следования так называемому потолку внешних закупочных цен на российскую нефть», - написал политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на бензин в России продолжают расти, несмотря на принятые правительством меры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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