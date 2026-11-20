Патриарх Кирилл: РФ будет непобедима, если дети будут любить Отечество
Россия будет непобедима, если дети будут любить Отечество и иметь твердую веру, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Если наши дети вырастут с твердой верой в сердце и любовью к Отечеству, то Россия будет непобедима, непоколебима и перед внутренними смутами, и перед всеми угрозами извне», - заявил он.
Отмечается, что где есть искренняя и живая проповедь нравственных ценностей, не может быть страха за будущее.
Ранее в РПЦ рассказали, когда погибнет мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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