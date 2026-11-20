«Если наши дети вырастут с твердой верой в сердце и любовью к Отечеству, то Россия будет непобедима, непоколебима и перед внутренними смутами, и перед всеми угрозами извне», - заявил он.

Отмечается, что где есть искренняя и живая проповедь нравственных ценностей, не может быть страха за будущее.

Ранее в РПЦ рассказали, когда погибнет мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

