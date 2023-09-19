«Зарабатываем больше и больше»: Чем России выгодно подорожание нефти

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE превысила $95 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Brent выросла в цене на 1,22%, до $95,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре подорожал на 1,85%, до $92,4 за баррель. Юшков объяснил рост цены на нефть повышенным мировым спросом, который не могут удовлетворить.



«Сейчас нефть растет, так как объем потребления в мире увеличивается, прежде всего за счет Китая, который постепенно восстанавливает экономику после ковида и все больше потребляет нефти. Предложение не успевает за спросом во многом потому, что ОПЕК+ не поднимает квоты, Россия еще весной снизила свою добычу, в сентябре мы еще сократили экспорт, также Саудовская Аравия сильно сократила добычу. Я думаю, что в случае повышения цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно увеличивать предложение. Планируется, что в четвертом квартале стоимость увеличится», - сказал собеседник НСН.

По его словам, Россия была готова к худшему развитию событий на нефтяном мировом рынке, однако все оказалось не так плохо.

«Мы зарабатываем все больше и больше, так как мировая цена выросла, так еще и скидка на российскую нефть постоянно уменьшается. В рублевом выражении у нас цена нефти планировалась около 4800 рублей за баррель, а сейчас – больше 7000 рублей за баррель. Сейчас все идет очень хорошо, но это лишь компенсация проблем первого полугодия», - заключил эксперт.

Между тем аналитик, финансовый журналист Чарльз Пейн в интервью Fox Business напомнил, что из-за решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти растут цены на бензин в США, и этот вопрос станет «огромной головной болью» президента Штатов Джо Байдена в 2024 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

