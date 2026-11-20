Доходы россиян от сдачи квартир упали почти на 14%
Годовой доход от сдачи квартиры в России сократился почти на 14% (56 тыс. рублей) на один объект, сообщают «Известия».
Это связано со снижением арендных ставок, увеличением времени поиска жильцов и инфляцией. В сентябре средняя стоимость долгосрочной аренды составила 34,5 тыс. рублей в месяц, что на 5% меньше, чем годом ранее. Потенциальная годовая выручка собственника снизилась с 402 тыс. до 369 тыс. рублей.
При этом конкуренция между арендодателями усиливается: в октябре предложение квартир для долгосрочного найма на Avito выросло на 23% за год, тогда как спрос сократился на 1%. Расходы на содержание жилья и налоги дополнительно сокращают заработок владельцев недвижимости. По словам экспертов, доходность вложений в квартиры снизилась до 3–4%.
К концу декабря ставки долгосрочной аренды в крупных городах могут снизиться еще на 1–3% относительно середины ноября. На цены будет влиять, в частности, сезонное ослабление спроса.
Налог на «лишние» квартиры не заставит владельцев от них отказаться, а также не поможет решить проблему высоких цен на вторичном рынке, заявил НСН декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
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