Власти ожидают ускорения темпов роста тарифов на связь
Российские власти допускают, что тарифы на услуги связи будут расти быстрее, сообщают «Известия» со ссылкой на проект Минцифры о стратегии развития отрасли связи.
Рост тарифов обозначен как при базовом, так и при целевом сценарии развития. Из документа следует, что более 10 лет усиливается дисбаланс между нагрузкой на телеком-инфраструктуру и застойными экономическими показателями отрасли.
Эксперты считают, что без повышения тарифов операторы не смогут развивать сети связи и поддерживать их в рабочем состоянии. При этом позиция Минцифры остается неизменной: повышение стоимости услуг должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей. Экономическую обоснованность изменения тарифов проверяет ФАС.
Ранее Минцифры РФ заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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