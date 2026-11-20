Рост тарифов обозначен как при базовом, так и при целевом сценарии развития. Из документа следует, что более 10 лет усиливается дисбаланс между нагрузкой на телеком-инфраструктуру и застойными экономическими показателями отрасли.

Эксперты считают, что без повышения тарифов операторы не смогут развивать сети связи и поддерживать их в рабочем состоянии. При этом позиция Минцифры остается неизменной: повышение стоимости услуг должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей. Экономическую обоснованность изменения тарифов проверяет ФАС.

Ранее Минцифры РФ заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

