Эксперт Сайкал: Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок

«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть», — подчеркнул эксперт.

Профессор указал, что ранее Москва и Эр-Рияд добились снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+ в целях стабилизации нефтяного рынка. По словам Сайкала, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находятся в хороших отношениях, и Эр-Рияд стремится к укреплению партнерства с РФ и Китаем.

«До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время», — заявил ученый.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ больше всего выиграла от ограничения нефтедобычи странами ОПЕК+, на фоне высоких цен на энергоносители в бюджет государства стало поступать больше средств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

