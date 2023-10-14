Эксперт Сайкал: Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок
Россия и Саудовская Аравия взяли контроль над ценами на нефть, считает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал. Об этом он написал в статье для австралийского журнала Strategist.
«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть», — подчеркнул эксперт.
Профессор указал, что ранее Москва и Эр-Рияд добились снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+ в целях стабилизации нефтяного рынка. По словам Сайкала, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находятся в хороших отношениях, и Эр-Рияд стремится к укреплению партнерства с РФ и Китаем.
«До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время», — заявил ученый.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ больше всего выиграла от ограничения нефтедобычи странами ОПЕК+, на фоне высоких цен на энергоносители в бюджет государства стало поступать больше средств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru