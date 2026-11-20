По данным издания, инцидент произошел в четверг. Группа хакеров получила доступ к информации с помощью вируса-вымогателя.

Отмечается, что злоумышленники раскрыли данные о клиентах корпораций, завладев доступом к системам сторонних организаций. О каких именно сторонних компаниях идет речь, не уточняется.

Ранее кибератаке подвергся российский хостинг-провайдер Beget, из-за действий хакеров были утрачены все данные в облачной инфраструктуре, напоминает 360.ru.

