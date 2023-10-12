CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть

В Вашингтоне в четверг, 12 октября, объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на продажу российской нефти. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен

Как отмечается, этими санкциями американская администрация намерена увеличить издержки Москвы при попытках обойти, установленный США и его союзниками, лимит цен.

Источник телеканала заявил, что речь в новых ограничениях пойдет о российских судах, перевозящих нефть.

Он также рассказал, что эти меры обсуждались в Белом доме несколько месяцев.

Ранее Великобритания предложила пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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