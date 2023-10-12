CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть
В Вашингтоне в четверг, 12 октября, объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на продажу российской нефти. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Как отмечается, этими санкциями американская администрация намерена увеличить издержки Москвы при попытках обойти, установленный США и его союзниками, лимит цен.
Источник телеканала заявил, что речь в новых ограничениях пойдет о российских судах, перевозящих нефть.
Он также рассказал, что эти меры обсуждались в Белом доме несколько месяцев.
Ранее Великобритания предложила пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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