Депутат Кирьянов: России невыгодно ослаблять рубль ради цен на нефть
Сегодня нефтегазовые доходы не составляют даже половины доходов государства, поэтому нет задачи каким-то образом ослаблять рубль, заявил депутат Кирьянов в пресс-центре НСН.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что государство не будет ослаблять рубль ради роста бюджетных доходов.
"Сегодня нефтегазовые доходы растут с учетом падения рубля, но эти доходы уже давно не составляют львиную долю и даже не 50% доходов государства, поэтому нет задачи каким-то образом ослаблять рубль, чтобы росли бюджетные доходы. Мы справимся по-другому. У нас только одно налоговое администрирование год от года показывает высокую эффективность, плюс 20% как минимум, поэтому мы обсуждаем другие вещи, как нам укрепить и экономику, и курс", - сказал собеседник НСН.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru