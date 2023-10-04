Депутат Кирьянов: России невыгодно ослаблять рубль ради цен на нефть

"Сегодня нефтегазовые доходы растут с учетом падения рубля, но эти доходы уже давно не составляют львиную долю и даже не 50% доходов государства, поэтому нет задачи каким-то образом ослаблять рубль, чтобы росли бюджетные доходы. Мы справимся по-другому. У нас только одно налоговое администрирование год от года показывает высокую эффективность, плюс 20% как минимум, поэтому мы обсуждаем другие вещи, как нам укрепить и экономику, и курс", - сказал собеседник НСН.



Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

