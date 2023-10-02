Путин договорился: США вынуждают отменить «бессмысленный» потолок цен на нефть

США и союзники надеялись лишить Россию значительной части доходов, вводя потолок цен на нефть, на деле же все оказалось совсем иначе. Эксперты отрасли советуют Вашингтону отменить бессмысленные ограничения, которые губят экологию, но не Москву.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

Так, нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли накануне объяснил в своей колонке, почему введенный США и их союзниками в 2022 году потолок цен на российскую нефть следует отменить.

«Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски», - написал он.

По его словам, Россия не теряет доходы, а нефтяные сделки совершаются не напрямую, что повышает вероятность экологической катастрофы в случае аварии и разлива углеводородов.