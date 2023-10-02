Путин договорился: США вынуждают отменить «бессмысленный» потолок цен на нефть
Нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли заявил, что пришло время отменить потолок цен на российскую нефть, так как он не соблюдается и не вредит Москве.
США и союзники надеялись лишить Россию значительной части доходов, вводя потолок цен на нефть, на деле же все оказалось совсем иначе. Эксперты отрасли советуют Вашингтону отменить бессмысленные ограничения, которые губят экологию, но не Москву.
ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ
Так, нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли накануне объяснил в своей колонке, почему введенный США и их союзниками в 2022 году потолок цен на российскую нефть следует отменить.
«Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски», - написал он.
По его словам, Россия не теряет доходы, а нефтяные сделки совершаются не напрямую, что повышает вероятность экологической катастрофы в случае аварии и разлива углеводородов.
Он отметил, что никто по факту не проверяет закупочную стоимость, а некоторые сделки совершаются неофициально.
На данный момент стоимость российской нефти Urals составляет 85-86 долларов за баррель, что превышает установленный западными странами лимит в 60 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Уточняется, что европейские страховщики и судовладельцы должны получить документ, подтверждающий, что груз был приобретен по цене ниже потолка – тогда они смогут избежать санкций.
По данным СМИ, компании из стран Запада приобретают российскую нефть по стоимости выше установленного «Большой семеркой» потолка цен. Отмечается, что порядка 40% перевозящих российскую нефть судов принадлежат западным компаниям, которые обязаны соблюдать потолок цен. В августе в российских портах на Балтийском и Черном морях стоимость российской нефти марки Urals составляла около $71 за баррель. Это на $11 больше установленного потолка.
Ранее заместитель министра финансов Великобритании Джоанна Пенн сообщила, что Лондон предложил партнерам по «Большой семерке» пересмотреть потолок цен на российскую нефть.
При этом она признала, что за последние месяцы Россия смогла нарастить поставки нефти благодаря не связанным с Западом грузоотправителям.
ПУТИН ДОГОВОРИЛСЯ
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года, активный рост продолжается. Так, российский лидер провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что этап восстановления экономики РФ завершен. По словам Путина, государство выдержало беспрецедентное внешнее давление.
6 сентября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Наследный принц выразил признательность Москве за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС, а Путин поздравил саудовского коллегу со вступлением в объединение. Также лидеры двух стран высоко оценили взаимодействие государств в формате ОПЕК+.
«Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок ... позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — указали в Кремле.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что при повышении цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно наращивать добычу, тем самым увеличивая предложение.
«Сейчас нефть растет, так как объем потребления в мире увеличивается, прежде всего за счет Китая, который постепенно восстанавливает экономику после ковида и все больше потребляет нефти. Предложение не успевает за спросом во многом потому, что ОПЕК+ не поднимает квоты, Россия еще весной снизила свою добычу, в сентябре мы еще сократили экспорт, также Саудовская Аравия сильно сократила добычу. Я думаю, что в случае повышения цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно увеличивать предложение. Планируется, что в четвертом квартале стоимость увеличится», - сказал собеседник НСН.
СМИ отмечают, что Москве многие и активно помогают обходить санкции в нефтяной сфере. Количество покупателей российской нефти только растет, несмотря на западные санкции. Западные страны не могут точно определить, кто развозит нефть из России по всему миру, пишет CNN.
По информации телеканала, порядка 600 «таинственных танкеров» переправляют российскую нефть по всему миру. Отмечается, что «серый» флот начал активно увеличиваться после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию. CNN узнал, что в таких перевозках замешаны в том числе и подставные компании в Дубае или Гонконге.
При этом из-за значительного сокращения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом, а также запрета на экспорт российского топлива выросла цена нефти и нефтепродуктов в США - бензина и дизельного топлива. В результате переизбрание действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на новый срок оказалось под угрозой, передает РИА Новости.
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