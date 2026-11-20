Беспилотник подал сигнал бедствия в небе. RQ-4D Phoenix ОВВС с позывным MAGMA10 несколько часов назад вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Он делал круги над Черным морем и внезапно подал сигнал об отказе связи с диспетчером.

Ранее над Черным морем потерял связь американский дрон-разведчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

