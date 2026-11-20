СМИ: Дрон-шпион НАТО потерялся над Черным морем, отправив сигнал бедствия
20 ноября 202604:33
Денис Хоноров
Разведывательный беспилотный летательный аппарат Североатлантического альянса потерялся над Черным морем, сообщает Telegram-канал SHOT.
Беспилотник подал сигнал бедствия в небе. RQ-4D Phoenix ОВВС с позывным MAGMA10 несколько часов назад вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.
Он делал круги над Черным морем и внезапно подал сигнал об отказе связи с диспетчером.
Ранее над Черным морем потерял связь американский дрон-разведчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Патриарх Кирилл: РФ будет непобедима, если дети будут любить Отечество
- СМИ: Ущерб по делу курских экс-депутатов превысил 50 млн рублей
- СМИ: Дрон-шпион НАТО потерялся над Черным морем, отправив сигнал бедствия
- В работе системы умного дома «Яндекса» произошел сбой
- Кушнер: Трамп готов обратиться к Конгрессу для гарантий безопасности Украине
- Минтранс прорабатывает вопрос поездок россиян в КНР на личных машинах
- Госдума приняла во втором чтении законопроект по налогам
- Трамп заявил, что понимает реакцию Путина из-за атаки на Крымский мост
- Трамп надеется, что Зеленский хочет заключить соглашение по Украине
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали восстановление прямых перелетов