Дипломат напомнил об уникальных возможностях России - страна может построить атомную электростанцию, поставлять ядерное топливо и забирать отработанное.

«Поэтому мы сообщили заинтересованным сторонам, прежде всего американцам и иранцам, что в конечном итоге мы можем забрать часть отработанного ядерного топлива. С тем, чтобы исключить опасения, что это топливо может быть использовано в военных целях», - заявил Вершинин.

Вместе с тем посол указал, что у Ирана, как и у других стран мира, есть право развивать ядерную энергетику в мирных целях.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом, если Тегеран откажется от обогащения урана, напоминает 360.ru.

