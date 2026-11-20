РФ сообщила США и Ирану о возможности забрать часть отработанного ядерного топлива
Россия заявила США и Ирану о возможности забрать отработанное ядерное топливо в рамках урегулирования ситуации вокруг ядерной программы республики. Об этом рассказал посол России в Турции Сергей Вершинин в беседе с газетой Hürriyet.
Дипломат напомнил об уникальных возможностях России - страна может построить атомную электростанцию, поставлять ядерное топливо и забирать отработанное.
«Поэтому мы сообщили заинтересованным сторонам, прежде всего американцам и иранцам, что в конечном итоге мы можем забрать часть отработанного ядерного топлива. С тем, чтобы исключить опасения, что это топливо может быть использовано в военных целях», - заявил Вершинин.
Вместе с тем посол указал, что у Ирана, как и у других стран мира, есть право развивать ядерную энергетику в мирных целях.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом, если Тегеран откажется от обогащения урана, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес
- Встретятся в Москве? Трамп призвал Европу и Зеленского к сделке с Россией
- В посольстве рассказали о судьбе задержанных в Турции россиянок
- СМИ: Хакеры получили данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan
- РФ сообщила США и Ирану о возможности забрать часть отработанного ядерного топлива
- Попова исключила наличие в мире вирусов, способных сейчас вызвать пандемию
- Власти ожидают ускорения темпов роста тарифов на связь
- Создатель шоу «Смак» Макаревича может быть связан с поставщиками ВСУ
- Доходы россиян от сдачи квартир упали почти на 14%
- В Госдуме предложили дать месяц на оспаривание долгов за ЖКУ