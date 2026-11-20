По ее словам, ученые всей планеты следят за мутациями коронавирусов и прочих вирусов с пандемическим потенциалом.

«На сегодняшний день в поле нашего зрения ни один из таких вирусов не попадает», - указала Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила о существующей в РФ системе мониторинга за патогенами. Российское ведомство взаимодействует с коллегами из разных стран и наблюдает за информационным полем в мире, пока рисков, которые связаны с мутацией каких-либо вирусов, не выявили.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал не бояться возможной пандемии из-за нового штамма свиного гриппа, пишет 360.ru.

