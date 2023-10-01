«Нефтяные» выборы в США. Цены на топливо могут повлиять на успех Байдена в борьбе за пост президента

Существенный рост цен на бензин, который прогнозируется в 2024 году, станет «огромной головной болью» для президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявил телеканалу Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

По его словам, у США практически отсутствуют запасы сырой нефти, а в связи с решением стран ОПЕК+ сократить добычу этого энергоносителя, стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина достигнет стоимости в четыре доллара (около 388 рублей).

Помимо этого, издание Bloomberg сообщило, что западные страны не способны справиться с возникшим из-за антироссийских санкций дефицитом дизельного топлива без помощи России.