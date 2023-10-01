«Нефтяные» выборы в США. Цены на топливо могут повлиять на успех Байдена в борьбе за пост президента
Мировой рост цен на нефть и сокращение российского экспорта топлива может негативно повлиять на предвыборную кампанию действующего президента США Джо Байдена в 2024 году. При этом поступления нефтедолларов в бюджет РФ восстановлено на уровне 2022 года.
Из-за значительного сокращения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом, а также запрета на экспорт российского топлива выросла цена нефти и нефтепродуктов в США - бензина и дизельного топлива. В результате переизбрание действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на новый срок оказалось под угрозой, передает РИА Новости.
Существенный рост цен на бензин, который прогнозируется в 2024 году, станет «огромной головной болью» для президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявил телеканалу Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.
По его словам, у США практически отсутствуют запасы сырой нефти, а в связи с решением стран ОПЕК+ сократить добычу этого энергоносителя, стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина достигнет стоимости в четыре доллара (около 388 рублей).
Помимо этого, издание Bloomberg сообщило, что западные страны не способны справиться с возникшим из-за антироссийских санкций дефицитом дизельного топлива без помощи России.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что при повышении цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно наращивать добычу, тем самым увеличивая предложение.
«Сейчас нефть растет, так как объем потребления в мире увеличивается, прежде всего за счет Китая, который постепенно восстанавливает экономику после ковида и все больше потребляет нефти. Предложение не успевает за спросом во многом потому, что ОПЕК+ не поднимает квоты, Россия еще весной снизила свою добычу, в сентябре мы еще сократили экспорт, также Саудовская Аравия сильно сократила добычу. Я думаю, что в случае повышения цены до 100 долларов за баррель нефти, и Россия, и Саудовская Аравия начнут постепенно увеличивать предложение. Планируется, что в четвертом квартале стоимость увеличится», - сказал собеседник НСН.
Американист Константин Блохин заявил НСН, что Джо Байден не может не участвовать в президентской гонке, поскольку своим отказом от участия в выборах он распишется в неспособности управлять США.
«Он не может сказать: “Я устал, я ухожу”. Его задача — внести уверенность в электорат Демократической партии. Если Байден скажет, что отказывается от участия в предстоящих президентских выборах, он распишется в своей неэффективности как лидера страны, он покажет, что уже сейчас еле-еле управляет США. В Демократической партии сейчас кризис лидерства, они не смогут конкурировать прежде всего с Дональдом Трампом — самым популярным кандидатом от Республиканской партии. Более 60% республиканцев готовы отдать предпочтение именно ему», - отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов заявил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года, активный рост продолжается, передает «Радиоточка НСН».
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