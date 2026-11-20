Оба бывших парламентария доставлены в Москву. Мещанский суд арестовал одного из них на два месяца, вопрос о мере пресечения второму будет рассмотрен судом 20 ноября.

Их подозревают в хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

