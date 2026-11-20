СМИ: Ущерб по делу курских экс-депутатов превысил 50 млн рублей
20 ноября 202605:01
Денис Хоноров
Ущерб по делу двух экс-депутатов Курской областной Думы Сергея Бирюкова и Антона Глушкова составляет как минимум 50 млн рублей, сообщает ТАСС.
Оба бывших парламентария доставлены в Москву. Мещанский суд арестовал одного из них на два месяца, вопрос о мере пресечения второму будет рассмотрен судом 20 ноября.
Их подозревают в хищении средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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