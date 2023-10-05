Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $84 за баррель

За день стоимость «черного золота» на биржевых площадках снизилась на 2%. Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $84 долларов впервые с 29 августа.

Подешевели и ноябрьские фьючерсы на WTI. По состоянию на 18:55 мск они стоили $82,59.

Двумя неделями ранее цена барреля нефти марки Brent превышала $95.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года. По его словам, экономика страны выдержала беспрецедентное внешнее давление, отмечает «Радиоточка НСН».

