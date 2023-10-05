Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $84 за баррель
Мировые цены на нефть в четверг продолжили падать, свидетельствуют данные торгов.
За день стоимость «черного золота» на биржевых площадках снизилась на 2%. Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $84 долларов впервые с 29 августа.
Подешевели и ноябрьские фьючерсы на WTI. По состоянию на 18:55 мск они стоили $82,59.
Двумя неделями ранее цена барреля нефти марки Brent превышала $95.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что нефтегазовые доходы России в июле-августе восстановились до уровня 2022 года. По его словам, экономика страны выдержала беспрецедентное внешнее давление, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru