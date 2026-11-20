Создатель шоу «Смак» Макаревича может быть связан с поставщиками ВСУ
Телевизионный продюсер Николай Билык, который является бывшим бизнес-партнером музыканта Андрея Макаревича (внесен в РФ в реестр иноагентов), мог участвовать в схемах снабжения Вооруженных сил Украины продовольствием через немецкую компанию Dovgan GmbH, сообщают «Известия».
Там он числился совладельцем и управляющим. После начала специальной военной операции данная компания заявила о поддержке Киева и отказе от импорта продукции из России, которую ранее экспортировала в Западную Европу.
При этом Dovgan GmbH сохранила бизнес-связи с украинскими компаниями. Речь идет о поставщиках продуктов для украинской армии. Компания могла сама через них заниматься снабжением. Билык, покинувший РФ, сохранил в стране бизнес по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Издание также обнаружило у продюсера не менее 12 объектов недвижимости в Италии, включая виллы под Миланом и в Тоскане, а также здание гостиницы.
Он вместе с Макаревичем стоял у истоков телепрограммы «Смак». По словам экспертов, при доказанности осознанного участия в снабжении ВСУ действия Билыка могут быть квалифицированы как государственная измена.
Ранее стало известно, что Макаревич планирует возвращение программы «Смак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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