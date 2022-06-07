«Настрой на мирный договор»: Чего хочет добиться Япония от антироссийских санкций

Кроме этого, японские власти ввели запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России». Однако, о каких именно товарах идет речь, не уточняется.

При этом также 7 июня правительство Японии заявило о намерении сохранить участие национальных компаний в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Как сообщается в утвержденной во вторник «Белой книге по энергетике» за 2021 год, проекты являются крайне важными с точки зрения экономической безопасности Японии.

В документе отмечается, что ситуация с высокими ценами на энергетические ресурсы может затянуться надолго. В связи с этим там указывается, в частности, на необходимость для Японии доступа к стабильным поставкам сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2», которые обеспечивают около 3% выработки электроэнергии в стране.