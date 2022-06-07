«Настрой на мирный договор»: Чего хочет добиться Япония от антироссийских санкций
Япония продолжает вводить санкции против России, однако эксперты уверены, что дело далеко не в спецоперации на Украине.
Япония 7 июня ввела санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития. Меры подразумевают замораживание активов финансовых организаций, а также ограничения по платежам и движению капитала.
Кроме этого, японские власти ввели запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России». Однако, о каких именно товарах идет речь, не уточняется.
При этом также 7 июня правительство Японии заявило о намерении сохранить участие национальных компаний в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Как сообщается в утвержденной во вторник «Белой книге по энергетике» за 2021 год, проекты являются крайне важными с точки зрения экономической безопасности Японии.
В документе отмечается, что ситуация с высокими ценами на энергетические ресурсы может затянуться надолго. В связи с этим там указывается, в частности, на необходимость для Японии доступа к стабильным поставкам сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2», которые обеспечивают около 3% выработки электроэнергии в стране.
В отличие от Японии, для России такое сотрудничество почти не представляет никакого веса. Так, вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские нефтегазовые компании практически никак не зависят от иностранных инвестиций и разрабатывают месторождения сами.
«Российские нефтяные и нефтегазовые компании самостоятельно разрабатывают месторождения. Они, безусловно, покупают иностранные технологии и оборудование. Но практически из всех проектов в нефти и газе иностранцы вышли, за исключением японцев в проекте Сахалина», - говорил промышленник.
Так, с начала российской военной операции на Украине японские власти ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись первых лиц государства, в том числе президента Владимир Путина, бизнесменов и военных. Также под санкции попали российский Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк.
Последний раз санкционный список Японии расширялся 10 мая — тогда ограничения затронули более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний.
Позднее, в середине мая, прошла встреча глав МИД стран «Большой семерки», в которую помимо Японии и США входят Великобритания, Германия, Канада, Италия и Франция. Стороны договорились увеличить военную и финансовую помощь Украине, а также усилить экономическое давление на Россию.
Однако, как заверял в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший посол РФ в Японии Александр Панов, Токио присоединилось к западным санкциям не из-за ситуации на Украине, а из-за того, что переговоры по мирному договору с Москвой вообще не проходили. Так, мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией по-прежнему не подписан из-за притязаний Токио на четыре российских острова Курильской гряды.
«Переговоры по мирному договору два года практически не велись. Япония выступила солидарно с Западом. При этом в 2014 году Япония почти не участвовала в санкциях против России, рассчитывая на то, что Токио будет развивать отношения с Москвой. Тогда премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул программу сотрудничества из восьми пунктов, пошел на уступку по территориальному вопросу. Отношения развивались достаточно позитивно, но потом японцы увидели, что переговоры по мирному договору не движутся. У них еще до событий на Украине был настрой на то, что ничего из хороших отношений с Россией не получится», - отмечал он.
Тем временем в рамках санкций Япония также исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в РФ более 300 товаров. В перечень вошли полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другая техника, а также люксовые автомобили и предметы роскоши. При этом премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.
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