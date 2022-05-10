Япония ввела санкции против Мишустина
Японские власти ввели ограничительные меры в отношении 133 физических лиц и 70 организаций из России, сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Японии.
Так, санкции вводятся в отношении председателя правительства России Михаила Мишустина. Также в список попали российская компания «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о вводе дополнительных санкций против России, предусматривающих заморозку активов примерно 140 российских физлиц.
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