«Потеряли партнера»: Почему Россия зашла в тупик в отношениях с Японией

Второстепенное отношение к Японии со стороны России привело к потере партнера в борьбе с западными санкциями, заявил бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне директор Третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев в интервью японскому информагентству Kyodo сообщил, что вопрос организации визита главы МИД России Сергея Лаврова в Японию не рассматривается. По словам дипломата, после начала спецоперации России на Украине японские власти включились в «режиссируемую Западом русофобскую кампанию».

Ноздрев подчеркнул, что Токио «открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса — нанести максимальный ущерб нашей стране». Панов же напомнил, что Россия сама относилась к отношениям с Японией, как к второстепенным.

«У нас все время было какое-то второстепенное отношение к Японии, она не входила в реестр наших основных интересов. Особенно это стало понятно, когда Абэ ушел с поста, у нас прекратился политический диалог еще до нынешних событий. У нас шло активное военное сотрудничество с Китаем и демонстративные действия, которые японцы считали угрожающими. Это накапливалось, договоры по мирному договору не двигались», - отметил Панов.

При этом бывший посол подчеркнул, что еще в 2014 году Япония не участвовала в санкционной политике против России и вкладывала средства в разработку газовых месторождений.