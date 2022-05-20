«Потеряли партнера»: Почему Россия зашла в тупик в отношениях с Японией
Бывший посол России в Японии Александр Панов в эфире НСН отметил, что активное военное сотрудничество с Китаем способствовало ухудшению отношений с Японией.
Второстепенное отношение к Японии со стороны России привело к потере партнера в борьбе с западными санкциями, заявил бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне директор Третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев в интервью японскому информагентству Kyodo сообщил, что вопрос организации визита главы МИД России Сергея Лаврова в Японию не рассматривается. По словам дипломата, после начала спецоперации России на Украине японские власти включились в «режиссируемую Западом русофобскую кампанию».
Ноздрев подчеркнул, что Токио «открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса — нанести максимальный ущерб нашей стране». Панов же напомнил, что Россия сама относилась к отношениям с Японией, как к второстепенным.
«У нас все время было какое-то второстепенное отношение к Японии, она не входила в реестр наших основных интересов. Особенно это стало понятно, когда Абэ ушел с поста, у нас прекратился политический диалог еще до нынешних событий. У нас шло активное военное сотрудничество с Китаем и демонстративные действия, которые японцы считали угрожающими. Это накапливалось, договоры по мирному договору не двигались», - отметил Панов.
При этом бывший посол подчеркнул, что еще в 2014 году Япония не участвовала в санкционной политике против России и вкладывала средства в разработку газовых месторождений.
«Раньше был большой комплекс отношений, начиная с того, что у нас были развиты политические связи, если говорить о контактах Путина и Абэ, были обсуждения различных международных проблем, встречи министров. Были прагматичные отношения Японии к санкционной политике, фактически она не участвовала в такой политике 2014 года. Западные страны не вкладывали деньги, Япония дала три миллиарда долларов на разработку газовых месторождений. Очень успешно развивались экономические связи с Дальним Востоком, была программа из восьми направлений. Спокойная граница у нас была. Это привело к тому, что Абэ пошел на огромную уступку по территориальной проблеме, впервые было заявлено, что Япония готова вести переговоры на основе договора 1956 года», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Теперь же никаких перспектив в отношениях двух стран не прослеживается, Япония в ближайшие годы не будет выступать в качестве партнера России, добавил Панов.
«А дальше тупик, мы в тупике сейчас с Японией. Общественные настроения в Японии очень негативные в отношении России. Чем это чревато? Тем, что Японию мы на какое-то время как партнера потеряли, пока перспектив не прослеживается», - заметил он.
Токио с 20 мая запрещает экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии. ечь идёт о квантовых компьютерах, 3D-принтерах, электронных микроскопах. Также к вывозу в РФ запрещено оборудование для нефтепереработки, оборудование для производства органических светодиодов, вакуумные насосы.
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