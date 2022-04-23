Россия и Япония договорились о квоте на вылов лососевых
23 апреля 202206:54
Япония и Россия достигли соглашения по вопросу квоты на вылов российских лососевых в 200-мильной японской исключительной экономической зоне в текущем финансовом году. Об этом сообщает управление рыболовства Японии.
Квота сохранится на уровне прошлого года и составит 2050 тонн. При этом Россия должна будет получить от 200 до 313 млн иен в зависимости от реального объема вылова.
Как ожидается, официально соглашение оформят 25 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru