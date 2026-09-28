В России новогодние каникулы в 2027 году станут на один день короче
Новогодние каникулы в следующем году продлятся 11 дней - на один меньше, чем в 2026-м. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с РИА Новости.
«Если зимой 2026-го каникулы длились 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то в этот раз отдых займет 11 дней: с 31 декабря... по 10 января 2027 года», - отметила эксперт.
По ее словам, длительность каникул зависит от того, на какие дни недели выпали праздники и какие выходные переносятся. Так, в 2027 году 8 января - это пятница, и 11 января россияне уже выйдут на работу.
Как отметила Богданова-Шемраева, общее число выходных и праздничных дней в январе останется таким же, как в текущем году.
Ранее правительство РФ утвердило производственный календарь на 2027 год, как ожидается, жители России будут отдыхать 21-23 февраля, 6-8 марта, 1 -3 и 8-10 мая, 12-14 июня, а также 4-7 ноября, сообщает 360.ru.
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