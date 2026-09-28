В России может измениться порядок работы хирургов

Порядок работы хирургов могут изменить в России с 1 января 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава.

В частности, специалистов смогут привлекать к работе вне медицинской организации. Речь идет о месте вызова бригады скорой помощи и транспортном средстве в случае медицинской эвакуации.

Также в проекте указано, что помощь по профилю «хирургия» будут оказывать в том числе в виде паллиативной медпомощи.

Кроме того, Минздрав устанавливает, что на должность врача-хирурга могут назначать специалиста, соответствующего квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, которые утверждены приказом по специальности «хирургия».

Между тем Минздрав обновил стандарт лечения депрессии у взрослых, ведомство расширило список немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации, пишет 360.ru.

