Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

Согласно установленной конституцией процедуре, уже в понедельник он официально передаст обязанности главы государства спикеру парламента Ане Брнабич, которая станет исполняющей обязанности президента страны.

Сегодня вечером у здания президентской администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему свою поддержку. Вучич вышел к собравшимся и обратился к ним с благодарственной речью, отметив их вклад и доверие, оказанное ему на президентских выборах в 2017 и 2022 годах.

В соответствии с законодательством Сербии, досрочные выборы нового главы государства должны быть организованы и проведены до конца декабря текущего года.

Ранее Вучич поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».