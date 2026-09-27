Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич покинул свой пост, подписав заявление о подаче в отставку.
Согласно установленной конституцией процедуре, уже в понедельник он официально передаст обязанности главы государства спикеру парламента Ане Брнабич, которая станет исполняющей обязанности президента страны.
Сегодня вечером у здания президентской администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему свою поддержку. Вучич вышел к собравшимся и обратился к ним с благодарственной речью, отметив их вклад и доверие, оказанное ему на президентских выборах в 2017 и 2022 годах.
В соответствии с законодательством Сербии, досрочные выборы нового главы государства должны быть организованы и проведены до конца декабря текущего года.
Ранее Вучич поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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