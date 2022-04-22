Япония впервые за 19 лет назвала южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Отмечается, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси представил на заседании кабинета министров страны ежегодный доклад по дипломатии «Синяя книга». В документе южная часть Курил обозначена как исконно японская территория, «которая в настоящее время незаконно оккупирована Россией», пишет Газета.ру.

Япония официально назвала острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи «оккупированными» впервые с 2003 года, отмечает РЕН ТВ. В последние годы в Токио указывали, что на эти территории «распространяется суверенитет Японии».

