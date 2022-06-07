Япония ввела санкции против двух российских банков
Правительство Японии из-за ситуации вокруг Украины ввело ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, сообщает внешнеполитического ведомство Яопнии.
Также санкции затронут Белорусский банк развития и реконструкции. Меры предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, запрет на проведение финансовых операций.
Также Токио вводит запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению российской производственной базы.
Напомним, потери ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho из-за санкций в отношении России превысили 350 млрд иен (более $2,7 млрд) по итогам 2021 финансового года.
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