Япония ввела санкции против двух российских банков

Правительство Японии из-за ситуации вокруг Украины ввело ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, сообщает внешнеполитического ведомство Яопнии.

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Также санкции затронут Белорусский банк развития и реконструкции. Меры предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, запрет на проведение финансовых операций.

Также Токио вводит запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению российской производственной базы.

Напомним, потери ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho из-за санкций в отношении России превысили 350 млрд иен (более $2,7 млрд) по итогам 2021 финансового года.

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