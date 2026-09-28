Минобрнауки рассказало о возможности поступить в вуз в любом возрасте
Люди любого возраста могут стать студентами российских университетов, рассказали в Минобрнауки. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в министерстве, вузы разрабатывают образовательные программы, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам.
«Возрастные ограничения к поступающим стандартами не предусмотрены. Порядок приема на обучение по программам всех уровней высшего образования также не устанавливает требований к возрасту поступающих», – указали в ведомстве.
При этом исключение составляют военные вузы, в них регламентирован возраст поступающих.
Как напомнили в Минобрнауки, законодательство об образовании гарантирует соответствующее право независимо от пола, расы, национальности и языка, происхождения, имущественного, социального, должностного положения, а также места жительства и отношения к религии.
Ранее министерство разработало проект изменений в порядок приема в вузы и перечень вступительных испытаний. Меры призваны сделать правила поступления более четкими и предсказуемыми, а подготовку студентов — более качественной, пишет 360.ru.
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