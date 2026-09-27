Не менее семи человек погибли в ДТП с междугородним автобусом на юге Турции
Жертвами крупной дорожной аварии с участием междугороднего автобуса в турецкой провинции Газиантеп стали не менее семи человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные экстренных служб.
Инцидент произошел в воскресенье в районе Нурдагы, расположенном вблизи сирийской границы. По предварительной информации, автобус по неустановленным пока причинам столкнулся с легковым автомобилем на участке трассы Газиантеп - Османие, после чего опрокинулся.
По предварительным данным, в салоне автобуса находились только граждане Турции.
Ранее 25 человек погибли, 18 пострадали в ДТП с автобусом в Кабо-Верде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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