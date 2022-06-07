Токио не планирует выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Отмечается, что Токио считает эти проекты крайне важными с точки зрения экономической безопасности страны, сообщает телеканал «360». Ситуация с высокими ценами на энергоресурсы может затянуться, поэтому Японии необходим доступ к стабильным поставкам СПГ.

«Сахалин-1» и «Сахалин-2» реализуются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). В проектах участвуют российские компании «Роснефть» и «Газпром», пишет Газета.ру.

