Токио не планирует выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
Япония не планирует выход из проектов по добыче нефти и сжиженного природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную японским кабмином «Белую книгу по энергетике» за 2021 финансовый год.
Отмечается, что Токио считает эти проекты крайне важными с точки зрения экономической безопасности страны, сообщает телеканал «360». Ситуация с высокими ценами на энергоресурсы может затянуться, поэтому Японии необходим доступ к стабильным поставкам СПГ.
«Сахалин-1» и «Сахалин-2» реализуются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). В проектах участвуют российские компании «Роснефть» и «Газпром», пишет Газета.ру.
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