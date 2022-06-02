«Азиатов много»: Промышленность призвали не бояться ухода иностранных инвесторов

В первую очередь бизнесу необходимо думать, чем заменить зарубежные технологии, заявил в эфире НСН промышленник Максим Третьяков. 

Уход иностранных инвесторов из добывающей промышленности России никак не повлияет на освоение месторождений, вместо них обязательно придут компании из Китая, заявил вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что индийский энергетический холдинг Tata Power решил ликвидировать свою «дочку» Far Eastern Natural Resources. Предприятие было занято в проекте освоения месторождения в Камчатском крае. Tata Power приостановила работу над проектом еще в сентябре 2021 года по причине его нерентабельности.

«Вместо уходящих компаний зайдет много китайских. Ничего страшного для российских собственников это не несет. Основная проблема – это зависимость от технологий. Мы технически достаточно серьезно встроены в мировую экономику, и сейчас идет болезненный процесс отвязки. Современный мир был очень взаимосвязан, никто не рассчитывал на тотальную блокаду большой страны. Да это и невозможно. Но комплектующих и оборудования импортировалось много. Поэтому сейчас надо либо менять поставщика на азиатов, либо искать замещение в России», - сказал Третьяков.
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По его словам, нефтегазовые компании России практически никак не зависят от иностранных инвестиций и разрабатывают месторождения сами. Третьяков подчеркнул, что такая же ситуация обстоит и в сфере добычи цветных металлов.

«Российские нефтяные и нефтегазовые компании самостоятельно разрабатывают месторождения. Они, безусловно, покупают иностранные технологии и оборудование. Но практически из всех проектов в нефти и газе иностранцы вышли, за исключением японцев в проекте Сахалина. Что касается добычи цветных металлов, то в России также вся добыча контролируется нашими горно-металлургическими холдингами. Они достаточно серьезно зависят от импортного оборудования, но как таковых долей в этих проектах у иностранцев практически нет», - указал Третьяков.

При этом промышленник рассказал, что для иностранных компаний было важно обеспечивать именно поставку технологий для промышленности России, а не иметь определенную долю в компаниях.

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«Доли сами по себе особо ничего не значат, важнее доступ к оборудованию. Если нет доли, но есть доступ – это прекрасно. Очень часто доля была как некий дополнительный бонус для иностранцев, которые обеспечивали в том числе и поставку технологий. Поскольку, когда в проект заходит крупный западный нефтяник, то обычно подтягиваются нефтесервисные компании. В итоге проект разрабатывается быстрее и эффективнее. Сейчас доля именно формального участия очень низкая», - резюмировал Третьяков.

Ранее стало известно, что индийские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива. Они стали тайно зарабатывать на сырье из России, используя его в продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ГазНефтьИнвесторыПромышленностьРоссия
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