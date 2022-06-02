«Азиатов много»: Промышленность призвали не бояться ухода иностранных инвесторов

По его словам, нефтегазовые компании России практически никак не зависят от иностранных инвестиций и разрабатывают месторождения сами. Третьяков подчеркнул, что такая же ситуация обстоит и в сфере добычи цветных металлов.

«Российские нефтяные и нефтегазовые компании самостоятельно разрабатывают месторождения. Они, безусловно, покупают иностранные технологии и оборудование. Но практически из всех проектов в нефти и газе иностранцы вышли, за исключением японцев в проекте Сахалина. Что касается добычи цветных металлов, то в России также вся добыча контролируется нашими горно-металлургическими холдингами. Они достаточно серьезно зависят от импортного оборудования, но как таковых долей в этих проектах у иностранцев практически нет», - указал Третьяков.

При этом промышленник рассказал, что для иностранных компаний было важно обеспечивать именно поставку технологий для промышленности России, а не иметь определенную долю в компаниях.